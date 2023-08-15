اليوم السابع
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3 معلومات تهمك لو هتركب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:24 م
3 معلومات تهمك لو هتركب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة عداد كهرباء مسبوق الدفع - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه بعض المعلومات التى تهم المشترك الذى سيقوم بتركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة ، وهى كالآتي:
 
1-  اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم
 
2-  تأكد بنفسك من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب قبل مغادرة الفنى.
 
3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

وفيما يلي مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 9 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.
 
2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.
 
3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.
 
4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.
 
5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.
 
6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
 
7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

مميزات العداد مسبوق الدفع



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