اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

220 جراما مرصعة بالألماس.. صحيفة كولومبية تبرز رفاهية إسكوبار بصورة لساعته الذهبية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:18 م
220 جراما مرصعة بالألماس.. صحيفة كولومبية تبرز رفاهية إسكوبار بصورة لساعته الذهبية ممتلكات إسكوبار
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت صحيفة "بوبليمترو" الكولومبية حياة الرفاهية التى كان يعيشها تاجر المخدرات الشهير، بابلو اسكوبار، والتى انتقلت قصته إلى جميع الأجيال التى جاءت بعده، حيث إنه كان من أكثر الرجال المطلوبين فى العالم، كما أنه كان من أغنى الرجال، مشيرة إلى أنه كان لديه ساعة ذهبية وكانت المفضلة لديه، وهى عبارة عن 220 جراما من الذهب الألبض وكانت مرصعة بالالماس.

وقالت الصحيفة إن اسكوبار عاش بين التباهى والرفاهية، وبالإضافة إلى العقارات التى كان يمتلكها كان يملك أيضا مجوهرات نادرة، ومن بينها ساعة فاخرة بها 220 جراما من الذهب الأبيض ومغطاة بالالماس.

ويدعى صانع تلك الساعة إلكين شافيرا، الذى يملك ورشة صناعة ساعات خاصة به فى وسط ميديلين، ووفقا لصحيفة "الكولومبيانو" فتلك الصناعة أصبحت لا توجد فى كولومبيا ، ويعتبر هو الوحيد الذى يحافظ على فن صناعة الساعات.

واشتهر إسكوبار باستثمار أرباح تجارة المخدرات في السلع الكمالية والممتلكات والأعمال الفنية. ويقال إنه أخفى نقوده في "حائط المنزل" وهناك من قال إنه دفنها فى مزارعه وفي أرضيات منازله، وشكلت وفاته عام 1993 نهاية حقبة من تجارة المخدرات وولادة أخرى. حاليًا ، لا يزال رمزًا لثقافة المخدرات وقد ألهم أيضًا العديد من الكتب والبرامج التليفزيونية.

وكانت السلطات الكولومبية قررت هدم منزل امبراطور المخدرات، بابلو اسكوبار، والذى يعتبر متحفا أيضا فى مدينة ميديلين ، وهذا لأنه لم يكن لديه التصاريح اللازمة.

واتخذ 50 مسئولا فى وزارة الأمن والتعايش والإدارة الإقليمية فى كولومبيا بالتعاون مع الشرطة الكولومبية قرار بهدم المنزل الواقع فى لوما ديل إنديو فى ميديلين ، وذلك بعد سنوات من التقاضى والعقوبات الحضرية المختلفة ، وتم التحقق من هدم البناء غير القانونى.


بابلو اسكوبار

كولومبيا

اسكوبار

اخبار العالم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تدمير إرث بابلو أسكوبار.. هدم متحف إمبراطور المخدرات والتخلص من حيواناته.. فيديو

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:00 ص

هدم متحفه وتم التخلص من حيواناته.. كولومبيا تدمر إرث بابلو اسكوبار بعد 30 عاما من وفاته.. السلطات تهدم متحفه ومنزله وتكتب نهاية "سياحة المخدرات".. وتلجأ إلى تعقيم أفراس النهر داخل حديقة ملك الكوكايين

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 م

لم يكن لديه تصاريح.. هدم متحف "بابلو إسكوبار" فى كولومبيا.. فيديو

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:16 م

هدم منزل ومتحف بابلو اسكوبار بكولومبيا.. السلطات: لم يكن لديه تصاريح

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة