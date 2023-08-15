10 سلع ساهمت فى زيادة صادرات مصر إلى فلسطين أوائل 2023

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023، حيث سجلت 200 مليون دولار، مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 12.4%.

وتشير البيانات إلى مجموعة من السلع ساهمت في زيادة صادرات مصر إلى فلسطين خلال الفترة المذكورة، وتوزعت وفقا لما يلي:

1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.

4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.

6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.

7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.

8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.

10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.