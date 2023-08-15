وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشهد فعاليات النشاط الصيفى بأحد مدارس إدارة شرق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات النشاط الصيفي بمدرسة عبد الله النحاس الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، مشيداً بما تضمنه النشاط الصيفى من برامج وأنشطة متعددة.

جاء ذلك بحضور سامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ووائل بشتة موجه عام التربية الرياضية، ونبيل مسعدن موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وأشرف رشوان مدير المدرسة، وموجهي التربية الفنية بإدارة شرق كفر الشيخ، وموجهي التربية الفنية بإدارة شرق كفر الشيخ.

وتضمن النشاط الصيفي، معسكر كشافة وعروض رياضية، وأنشطة فنية كالرسم بكافة أنواعه، والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وفنون النحت، إضافة للأنشطة العلمية والثقافية.



قيادات التعليم بكفر الشيخ



المعسكر الكشفي بالمدرسة



النشاط الصيفي بمدارس



تفقد وكيل التعليم للأنشطة الصيفية



جانب من أنشطة البرنامج الصيفي



مشاركة الفتيات في البرنامج الصيفي