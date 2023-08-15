اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشهد فعاليات النشاط الصيفى بأحد مدارس إدارة شرق

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:51 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشهد فعاليات النشاط الصيفى بأحد مدارس إدارة شرق المعسكر الكشفى بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات النشاط الصيفي بمدرسة عبد الله النحاس الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، مشيداً بما تضمنه النشاط الصيفى من برامج وأنشطة متعددة.

 

جاء ذلك بحضور سامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ووائل بشتة موجه عام التربية الرياضية، ونبيل مسعدن موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وأشرف رشوان مدير المدرسة، وموجهي التربية الفنية بإدارة شرق كفر الشيخ، وموجهي التربية الفنية بإدارة شرق كفر الشيخ.

 

وتضمن النشاط الصيفي، معسكر كشافة وعروض رياضية، وأنشطة فنية كالرسم بكافة أنواعه، والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وفنون النحت، إضافة للأنشطة العلمية والثقافية.

الحضور من قيادات التعليم
قيادات التعليم بكفر الشيخ
 
المعسكر الكشفي بمدرسة
المعسكر الكشفي بالمدرسة
 
النشاط الصيفي بالمدارس
النشاط الصيفي بمدارس
 
تفقد وكيل التعليم للأنشطة الصيفية
تفقد وكيل التعليم للأنشطة الصيفية
 
جانب من أنشطة البرنامج الصيفي
جانب من أنشطة البرنامج الصيفي
 
مشاركة الطفلات في البرنامج الصيفي
مشاركة الفتيات في البرنامج الصيفي
وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد برسومات الأطفال
وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد برسومات الأطفال

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

انشطة تعليمية

نشاط صيفي

تعليم كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة