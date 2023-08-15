وكيل "تعليم الأقصر" يتفقد اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، اختبارات القبول بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية، حيث ألقى خالد كلمة على الطلاب المتقدمين حثهم فيها على ضرورة الانتظام في ممارسة النشاط الرياضي إلى جانب التحصيل الدراسي، ورافقه خلال الجولة بدوى منصور موجه عام التربية الرياضية، وإبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن حصول 5 مدارس بالأقصر على شهادة الجودة في التعليم، حيث أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد -التابعة لمجلس الوزراء- اعتمادها لخمس مدارس بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن تلك المدارس التى حصلت على شهادة الجودة في التعليم، تشمل ما يلي:- (مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت - روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت - مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة - روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر - روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر).

وكانت قد كرَّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة بمجالاته المختلفة (فندقي- تجاري- زراعي- صناعي)، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأقيم التكريم بحضور عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني بالمديرية، محمد مصطفى مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية، ومحمد هنداوي مدير مشروع "قوى عاملة مصر" بمحافظة الأقصر، ولفيف من قيادات التعليم، وفي السياق ذاته تم تكريم الميسرين الأفضل أداءً على مدار العام ضمن مكونات وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، مكوِّن التوجيه والإرشاد، مكون ريادة الأعمال، ومكون التوظيف.



الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر



اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية



متابعة اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية