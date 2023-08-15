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وصول أحمد شيبة للمستشفى بغرب الإسكندرية لوداع والدته وإنهاء خروج الجثمان

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:17 ص
وصول أحمد شيبة للمستشفى بغرب الإسكندرية لوداع والدته وإنهاء خروج الجثمان أحمد شيبة ووالدته
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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وصل الفنان أحمد شيبة، وأسرته إلى المستشفى بغرب الإسكندرية، لوداع والدته والانتهاء من إجراءات خروج الجثمان، وذلك لتشييعها إلى مثواها الأخير، بعد الانتهاء من الإجراءات اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد القبارى، على أن يتم تشييع الجثمان فى مقابر العائلة بـ أم كبيبة بمنطقة الورديان بالإسكندرية. 

كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب: "ربنا يتم شفاكى على خير يا أمى يارب".

المطرب الشعبى أحمد شيبة، قدم مؤخرا أغنية "اللى من دمك"، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، والفنان محمد هنيدى، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعى البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حالياً فى السينمات.

وأحيا أحمد شيبة حفلاً غنائياً بمشاركة المطرب حمادة مجدى، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى الأسبوع الماضى، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها منها "اه لو لعبت يا زهر وانا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا ادينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغانى.


أخبار الإسكندرية

المطرب احمد شيبة

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