وزير قطاع الأعمال: الدولة حريصة على توطين تكنولوجيا صناعة الدواء

كتب عبد الحليم سالم

فى إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع المحلي، والعمل على توطين صناعة الدواء والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من شركة "إتش آند إتش H&H" الهندية العاملة في مجال الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية، برئاسة "هارشال راي" و"يوجيش شاه" والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية ، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.

تناول اللقاء بحث سبل الشراكة والتعاون مع الشركة الهندية في مجالات الرعاية الصحية والدوائية وصناعة المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، وإتاحة المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخدمة السوق المحلية، والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة والأصول المتاحة لدى الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة لإنتاج المكملات الغذائية اللازمة لمختلف الشرائح العمرية.

وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال وتوطينها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير شركات الأدوية التابعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة، موضحًا أن هناك رؤية واضحة وخطة عمل للتعاون مع القطاع الخاص وإقامة الشراكات بمختلف أشكالها وذلك لتوطين الصناعة وسد احتياجات السوق المحلية، والاستفادة من التواجد المصري كشريك في معظم اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور عصمت، إن كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الشريك الهندي ستكون متاحة في إطار اتفاقية سرية المعلومات وعدم الإفصاح التي سيتم توقيعها لبدء العمل، مشيرًا إلى دعم قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الهندي وعرض مزيد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة الممكنة في مجالات عمل الشركة.