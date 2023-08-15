وأعرب وزير الدفاع السورى - خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن شكره إلى دولة روسيا الاتحادية وجميع الدول الفاعلة والمؤثرة على جهودها الكبيرة المبذولة فى إطار مواجهة التهديدات والمخاطر العالمية وخاصة السياسات الأمريكية ومحاولات التفرد بالقرار الدولى .

وأشار إلى أنه بعد نجاح قوات بلاده المسلحة بمساعدة الأصدقاء في دحر العدوان والقضاء على جزء كبير من الإرهاب لجأت دول إلى شن حرب اقتصادية وحصار قاتل ضد الشعب السورى .

وأكد وزير الدفاع السوري أن ما يشهده العالم من ارتفاع في حدة النزاعات والصراعات يتطلب جهودا إضافية فاعلة وتعاوناً جدياً للوصول إلى الحالة الأمنية الأفضل التي نطمح إليها وتتطلع إليها شعوبنا.

