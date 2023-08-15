وزير التعليم: تدريب 1300 أخصائى نفسى بالمدارس وصدور قرار بلائحة الانضباط

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تدريب الاخصائيين النفسيين متفق تماما مع استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية، ودور وزارة التربية والتعليم هو التربية قبل التعليم ونبدأ بالتربية ولا بد من مشاركة الأسر فى تربية الأبناء لتكون هناك رؤية واضحة، حيث توجد سلوكيات فى المنزل لا تراها المدرسة وأيضا سلوكيات فى المدرسة لا تطلع عليها الأسرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق "برنامج تدريبى للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس، بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، إن تدريب الاخصائيين النفسيين مهم لقياس مستوى ذلك على الطالب فى هذا الأمر، مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين له دور كبير فى دعم الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يصدر قرار وزارى خلال الأيام المقبلة بشأن لائحة الانضباط لحدوث انضباط فى مدارسنا ويحدث حالة من الراحة لدى الطلاب وتواصل الطلاب مع أبنائهم، مضيفا أن التعليم قضية مجتمعة واشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليحدث تكامل بين الوزارات وبعضها، مشددا على أن دور الأخصائى النفسى والاجتماعى له دور ولكن اختلف وبرنامج تدريب الاخصائيين الذى تقوم به مؤسسة فاهم للدعم النفسي سوف تدرب الاخصائيين والاجتماعيين بشكل أفضل يواكب التطورات التكنولوجية التى حدث مؤخراً .

وتابع الوزير: الظواهر الموجودة حاليا تخوف علاقة الطالب بأسرته وبمعلمه والمدرسة، ودور الأخصائى هو كشف الطالب مبكرا لحدوث تربية إيجابية، متابعا: التعليم فى مدارسنا تنافسى مين جاب درجة اكبر من أكبر فى حين أننا نريد عمل جامعى، قائلا: يجب اختفاء ظاهرة الاعتداء التى تحدث بين الطلاب وبعضهم وبين بعض الطلاب والمعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازى: بناء الإنسان ليس الحصول على درجات فقط ولكن بناء الإنسان يجب أن يتضمن جوانب مهارية ونفسية واجتماعية وثقافية، لافتا إلى أنه يجب نشر الوعى الصحى والنفسى وسيتم تدريب 1300 اخصائى اجتماعى، كما سيتم تطوير الحقائب التدريبية للتركيز على المهارات وليست المعلومات بشكل كبير، قائلا: ماذا لو أن طفل تعرض لتنمر فى المدرسة أو المجتمع.

وشدد الوزير على أن حياة كريمة مبادرة هدفها الحماية الاجتماعية، والوزارة ستقدم دعم نفسى للطلاب ومبادرة لوقف التنمر ومكافحة أمراض السمنة والتقزم، متابعا: لو أن طالب لديه مشكلة نفسيا سوف ينسحب من التعليم والمدرسة.