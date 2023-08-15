وزيرة الهجرة تعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض جهود الوزارة خلال عام

كتب محمود راغب

عقدت منذ قليل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمر الصحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.*

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وأكدت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.