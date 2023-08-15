وزيرة الهجرة: التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين أهم إنجازات الوزارة

كتب محمود راغب

كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة ، عن أهم إنجازات الوزارة خلال عام من توليها مهام الوزارة ، والتى من بينها الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين فى الخارج بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات مع مد فترة تنفيذ القانون ل 6 أشهر، لافتة إلى أن هذا الأمر كان حلم للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مؤتمر صحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية ، أن من بين الانجازات أيضا التعاون مع وزارة الإسكان لطرح أرض ووحدات متميزة للمصريين فى الخارج بتخفيضات كبيرة ، والتعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية لإصدار شهادات دولارية بفوائد تنافسية وتقديم تيسيرات لفتح الحسابات الدولارية للمصريين بالخارج .

وتحدث وزيرة الهجرة ، عن دور الوزارة مع شباب الدارسين بالخارج خلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، وايضا أبناء المصريين الدارسين فى السودان خلال الأزمة الأخيرة بالسودان الشقيق.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالي بشأن إدماج الطلاب العابدين من الخارج فى الجامعات المصرية .