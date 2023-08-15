واشنطن: تسوية الإفراج عن أمريكيين في إيران لا علاقة لها بالمحادثات النووية

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ذكرت الولايات المتحدة أن التسوية بشأن المحتجزين الأمريكيين في إيران لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى، بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، مساء الإثنين، إن المحادثات مستمرة، لكن واشنطن لم تغير أسلوب تعاملها مع إيران الذي يركز على الردع والضغط والدبلوماسية، مشيرة إلى أن التسوية بشأن المحتجزين الأمريكيين لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى، بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا، لأنها لا تزال جارية"، مضيفا أنه "رغم مضي الولايات المتحدة في تبادل السجناء مع إيران، فهي مستمرة في تحميل طهران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم".

وأشار إلى أن الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية، متابعا أن الأموال المفرج عنها لإيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.

جدير بالذكر أن إيران تحتجز ما لا يقل عن 3 أمريكيين إيرانيين، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي اعتقل في أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس، والمستثمر الإيراني الأمريكي عماد شرقي المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز وهو أمريكي من أصل إيراني يحمل أيضًا الجنسية البريطانية اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التآمر مع أمريكا.