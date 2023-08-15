هيئة كبار العلماء تحتفل غدا بختم كتاب «فتح المغيث» بعد شرح استمر 10 سنوات

كتب لؤى على

تعقد هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى في إطار برنامج «المجلس الحديثي» لختم كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي، بشرح الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، حيث شرح الكتاب بمجلداته خلال 10 سنوات، وزادت محاضراته على 240 محاضرة، تم بثها جميعًا عبر منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف وطلاب العلم والباحثين من مصر وخارجها، حيث يعد المجلس الحديثي هذه المرة حدثًا تاريخيًّا نظرًا لأهمية الكتاب وشارحه ومدة الشرح التي بلغت 10 سنوات ومحاضرات متواصلة، ومن المقرر أن تتم إجازة الحاضرين للمجلس.