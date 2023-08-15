هل يستفيد طلاب الثانوية العامة من التظلم فى المواد غير المضافة.. مصادر تكشف

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول متاح فى جميع المواد وخاصة المواد غير المضافة للمجموع إذا كان الطالب قد رسب فيها وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء، موضحة أنه قد يتم منح الطالب درجات فى هذه المواد وتحويله من راسب إلى ناجح من الدور الأول، مشددة على أن هناك طلاب استفادوا من التظلم فى هذه المواد وبالفعل تحولوا إلى طلاب ناجحين من الدور الأول بدل دور ثان أو من راسبين إلى دور ثان.

وقالت المصادر، إن التظلمات متاحة، وأى طالب رسب فى إحدى هذه المواد عليه التقدم بطلب بطلب تظلم وسوف يتم فحص ورقة الإجابة وقد يستفيد بدرجات ويصل إلى درجة النجاح فى المواد غير المضافة للمجموع.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط التالية:

- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنية عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع : الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والايميل الموحد.

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا .

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

۔ على كل طالب احضار قلم جاف ازرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع .