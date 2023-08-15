اليوم السابع
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هل المضادات الحيوية تعالج التهاب الحلق؟.. الصحة تجيب

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:37 م
هل المضادات الحيوية تعالج التهاب الحلق؟.. الصحة تجيب المضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس، بينما المضادات الحيوية تستخدم تحديدًا للعدوى التي تسببها البكتيريا.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان، بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي: 
 
1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​
2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​
 
هل المضادات الحيوية تعالج التهاب الحلق
هل المضادات الحيوية تعالج التهاب الحلق
 

الصحة

المضادات الحيوية

نزلات البرد



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