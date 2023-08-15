نهضة فى مطروح بعد عقود من التهميش.. غدا فى اليوم السابع

اقرأ فى العدد أيضا.. ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مشروع تطوير غرب مصر.. نهضة فى مطروح بعد عقود من التهميش.. مشروعات التنمية تؤتى ثمارها بإنشاء مدينتى العلمين الجديدة ورأس الحكمة على أحدث طراز سياحى.. تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بـ537 مليون جنيه.. والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر.. المحطة النووية تتوج المشروعات التنموية بالمحافظة.. وإنشاء 2050 وحدة سكنية لأهالى الضبعة

- مبادرة إعمار غزة تعيد الأمل للفلسطينيين.. فلسطين فى «قلب مصر».. دور تاريخى فى دعم الشعب الفلسطيني.. الرئيس السيسى يقود تحركات متواصلة لإعادة الزخم إقليميا ودوليا للقضية الفلسطينية



- الحكومة تواصل جهود تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات فى «الكهرباء».. رئيس الوزراء يلتقى وزير الكهرباء لمتابعة عدد من ملفات العمل.. و«شاكر» يعلن إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين

- اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى القاهرة.. «الخارجية»: الوزراء ناقشوا مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث



- 13 لجنة تنتهى من إعداد التوصيات.. نجاح الحوار الوطنى خطوة على طريق الجمهورية الجديدة.. مجلس الأمناء يناقش اليوم مخرجات الجلسات لرفعها إلى رئيس الجمهورية