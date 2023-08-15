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نهضة فى مطروح بعد عقود من التهميش.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:00 م
نهضة فى مطروح بعد عقود من التهميش.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مشروع تطوير غرب مصر.. نهضة فى مطروح بعد عقود من التهميش.. مشروعات التنمية تؤتى ثمارها بإنشاء مدينتى العلمين الجديدة ورأس الحكمة على أحدث طراز سياحى.. تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بـ537 مليون جنيه.. والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر.. المحطة النووية تتوج المشروعات التنموية بالمحافظة.. وإنشاء 2050 وحدة سكنية لأهالى الضبعة

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