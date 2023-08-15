اليوم السابع
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نقابة الأسنان تقرر فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2021 بدءا من الغد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:22 ص
نقابة الأسنان تقرر فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2021 بدءا من الغد نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن فتح فترة قيد اسثنائية لدفعة 2021 فقط، وذلك لاستكمال أوراق التكليف، بداية من غد الأربعاء الموافق 16 اغسطس 2023، وحتى الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بداية شهر مايو الماضى، عن صدور الدفعة الثالثة عشر والأخيرة من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين للتسجيل بالنقابة العامة من دفعة 2021، وكان أخر يوم لاستلام تراخيص يوم 16 مايو 2023.
 
من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، النائب العام، وذلك لطلب إصدار تعليمات للنيابة العامة بتفعيل صحيح القانون رقم 46 لسنة 1969، المنظم لمهنة أطباء الأسنان، بشأن إخطار النقابة العامة قبل بدء التحقيق مع أى طبيب أسنان ليتسنى لها الحضور قانونيا أمام النيابة.
 
وأشارت النقابة، فى خطابها إلى أنه تلاحظ حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان لعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969، والقيام فى بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان فى التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم، لافته إلى أن ذلك يؤدى إلى بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعا.
 
 

نقابة الاسنان

القيد بنقابة الاسنان

قيد دفعة 2021 بنقابة الاسنان

نقابة أطباء الاسنان



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