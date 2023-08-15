ندوات ومبادرات.. اهتمام كبير بتمكين المرأة فى مطروح.. إنفوجراف

تولى الدولة المصرية اهتمام كبير بتمكين المرأة في محافظة مطروح وذلك من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي ينظمها المجلس القومى للمراة بمطروح.

وفى هذا الإنفو جراف نرصد أبرز الفعاليات والمبادرات التي نظمها المجلس للاهتمام بالسيدات بمطروح.

• أقام فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة عدة ندوات عن تمكين المرأة مثل "أنت قدها"

• عمل 250 بطاقة رقم قومى للسيدات واستخراج 284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات

وعمل ساقط قيد لـ 95 سيدة بخلاف إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

• بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالى 55% خلال عام 2020-2019

• بلغت نسبة الإناث لإجمالى المتدربين بمراكز التدريب المهنى 82.1% عام 2021-2020

• بلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019