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نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023.. التعليم توضح موعد إعلانها

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:58 ص
نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023.. التعليم توضح موعد إعلانها الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني من المتوقع  نهاية الأسبوع الجاري بحد أقصي بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة بشكل هائية.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثانى) صباح الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالب وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.
 
وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.
 
كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي. 
 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار مصر

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية



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