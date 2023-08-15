اليوم السابع
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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: فشل هيكلة الدولة قاد البلاد إلى تلك الحالة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:48 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: فشل هيكلة الدولة قاد البلاد إلى تلك الحالة مالك عقار
كتب أحمد عرفة

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قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الأولوية لدعم خارطة الطريق لإيقاف الحرب فى السودان خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "طرحنا حوارا بين القوى السياسية لتأسيس مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات".
 
وتابع مالك عقار: "أجدد الالتزام بالعمل المستمر وبذل كل الجهود لوقف الحرب"، لافتا إلى أن فشل هيكلة الدولة السودانية هو الذي قاد البلاد إلى تلك الحالة".
 
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: نعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين.

مالك عقار

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