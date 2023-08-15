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مياه كفر الشيخ: قطع المياه غدا لمدة 12 ساعة عن مدينة قلين لأعمال التطهير

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:56 م
مياه كفر الشيخ: قطع المياه غدا لمدة 12 ساعة عن مدينة قلين لأعمال التطهير انقطاع مياه الشرب - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع المياه، يوم الأربعاء، من الساعة الـ 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير، وتعقيم المروقات بمحطة عزيز الرئيسيه، مما يتسبب فى انقطاع المياه عن مركز ومدينة قلين بالكامل .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 

 


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