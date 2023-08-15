ممول من اليابان.. تفاصيل مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه فى الزراعة"

كتب: أسماء نصار

يعد مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة" والممول من الحكومة اليابانية، والذى سيتم تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، وجامعة توتورى اليابانية من أبرز المشروعات التى سيتم تنفيذها مع الجانب اليابانى خلال الفترة الحالية.

ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة والتى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة .

أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن المشروع يساهم فى تعزيز الإستخدام المستدام للمياه ، وزيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين بمناطق تنفيذ المشروع بقرى حياه كريمة التي سيتم تنفيذ المشروع بها بمحافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ وذلك من خلال إستخدام أحدث تقنيات الري الحديث .

وأشار سويلم الى ما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ، مما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر الى حوالى 550 متر مكعب سنوياً ، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومنها إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الإحتياجات المائية ، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية المحدودة و رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.