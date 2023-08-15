اليوم السابع
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ملتقى لتوظيف الشباب بالدقهلية تنسيقا مع مبادرة حياة كريمة 21 أغسطس

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:12 ص
ملتقى لتوظيف الشباب بالدقهلية تنسيقا مع مبادرة حياة كريمة 21 أغسطس حسن شحاتة - وزير العمل
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بشأن تنظيم لقاء تنسيقي بين المديرية ومكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، تمهيداً لملتقى التوظيف الذى سيعقد فى استاد مدينة المنصورة يومي 21 و22 من شهر أغسطس الجارى، تحت شعار "حياة كريمة لكل مصرى ومصرية"، بحضور مسؤولي شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص وتنظيم ملتقيات توظيف تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
 
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن حسام طلبة وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أشار فى تقريره إلى أنه فى ضوء التنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وفى إطار التنسيق بين مديرية العمل وبين مكتب مبادرة حياة كريمة بالمحافظة لتدريب الشباب على كيفية الحصول على فرص العمل في الداخل والخارج وكيفية إجراء المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية ، وذلك لمدة 3 أيام 15 و 16 و 17 من أغسطس الجارى، تمهيداً للمشاركة فى الملتقى التوظيفي الذي سيعقد فى 20 و 21 فى نفس الشهر بحضور أصحاب الشركات والمنشآت .
 
وأضاف وكيل المديرية أنه حضر اللقاء العقيد علي جبريل مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية ، وشيماء أسامة عضو مؤسسة حياة كريمة ، وايمان وديع مدير إدارة  بحوث العمالة  بالمديرية، ومتولي كساب مدير مكتب التشغيل بالمنصورة، ومتولي سراج مدير إدارة الرعاية، حيث أكد وكيل المديرية أن هذه الملتقيات لها دور كبير في توجيه الشباب لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي، إذ أنها تعد البداية لحياة جديدة تحسن من مستويات معيشتهم ، كما وجه بضرورة التنسيق مع الشركات وأصحاب الأعمال في أسرع وقت ممكن من أجل توفير فرص عمل للشباب الراغب في العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
 
 

وزارة العمل

مديرية العمل بالدقهلية

حياة كريمة

توظيف

ملتقى توظيف بالدقهلية



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