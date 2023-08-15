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معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانًا بـ12 قرية فى مركز كفر الشيخ

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:04 م
معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانًا بـ12 قرية فى مركز كفر الشيخ معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا بـ12 قرية فى مركز كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت جمعية الأورمان، معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لدعم 240 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بـ12 قرية، وهم قرى قراجة واسحاقة وعزبة لين وقرية مسير والقنطرة البيضاء وقريه المرابعين وعزبة الشرقي وعزبة الكوم وعزبة السرو وعزبة الاخماس ومنية مسير  وعزبة المصلحة وعزبة إسكندر وعزبة العبد مركز كفر الشيخ، بحضور الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ.
 
وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، على  توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.
 
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة وتحت إشراف ورعاية الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، مشيدا بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.
 
 

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