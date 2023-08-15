مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم سيارتين ملاكى وربع نقل بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق شرق الرياح التوفيقي، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل، بالقرب من مدخل تصفا دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة قائد السيارة النقل، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارتين، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب الأخر بالحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق شرق الرياح التوفيقي بالقرب من مدخل قرية تصفا دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق شرق الرياح التوفيقي بالقرب من مدخل قرية تصفا دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع "محمود ر م"، 31 سنة، وإصابة قائد السيارة ربع نقل، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.