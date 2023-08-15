اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق السياحى فى الجيزة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:08 ص
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق السياحى فى الجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه، نتجية انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بالطريق السياحي،اتجاها لمنيب، نزلة المنصورية، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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