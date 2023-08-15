اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:41 م
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:07 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخصين إثر وقوع حادث تصادم  سيارة ملاكى وجرار زراعى  بطريق محور الضبعة  دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى  النطرون  تحت تصرف النيابة العامة. 
 
كما شهد مركز وادى النطرون  إصابة شخصين  بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى  دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد  لاسعافهما  وتقديم الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن  ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

 


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