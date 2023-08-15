اليوم السابع
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مشروع المدينة السكنية.. هدية الرئيس السيسى لأهالى الضبعة (فيديو)

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:49 م
مشروع المدينة السكنية.. هدية الرئيس السيسى لأهالى الضبعة (فيديو) محافظة مطروح

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شهدت محافظة مطروح طفرة تنموية خلال الفترة الماضية، ومن أبرز تلك المشروعات المدينة السكنية بالضبعة والذى بلغ تكلفته نحو 1.212 مليار جنيه.
 
المشروع بدأ تنفيذه فى يونيو 2020، وهو عبارة عن المدينة السكنية التى وافق على إقامتها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مساحة 2380 فدانا بأرض الضبعة كهدية لأهالى الضبعة، الذين قاموا بتسليم أرض المحطة النووية للدولة، للبدء فى إنشاء المشروع النووى الوطنى.
 
وتضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوى و324 عمارة سكنية ومجمع مدارس ومكتب بريد ومحطة وقود ونقطة شرطة ومستشفى ووحدة صحية ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية والمدينة تضم أيضا مولا تجاريًا وأسواقا، ومدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى العام ومسجدا وشاطئ عام يقام لأول مرة على الساحل الشمالى لأهالى الضبعة.
 
وتم الانتهاء من 1500 منزل مقام كمرحلة أولى أقيمت كلها على الطراز البدوى ليتناسب مع طبيعة وعادات القبائل المقيمة.

وزاره الاسكان

محافظه مطروح

الضبعه

المدينه السكنيه بالضبعه



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