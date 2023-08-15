مدينة العلمين الجديدة ..إحدى مشروعات غرب مصر

كتب أحمد حسن

جاء إنشاء مدينة العلمين الجديدة، كأحد مشروعات الدوله التنموية لتنمية غرب مصر والساحل الشمالي ، وذلك للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط؛ لتحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادي متنوع، و دعم الاتصالية بين قطاعات برج العرب ومرسى مطروح وسيدي برانى؛ لتيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الساحل الشمالي.

وتقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بحوالي 35 كم على مساحة 48 ألف فدان. وجارٍ حاليًا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان، وتضم (جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا – الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري – المدينة التراثية على مساحة 260 فدان – الممشى السياحي بطول 7 كم – بخلاف أكثر من 37 ألف وحدة سكنية بـ 18 برجًا، وعمارات “الداون تاون”، والحي اللاتيني، و”كمبوند” 700 فدان بعدد 10800 وحدة “شاليهـات وفيــلات”- وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة وعدد 4096 وحدة سكن مصر).