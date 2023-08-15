محافظ بورسعيد يستقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لتقديم التهنئة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، برئاسة محمد سعدة، في أول لقاء يجمعهم عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد وانتخاب هيئة مكتبه، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة، إلى محمد سعدة، على توليه منصب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتزكية، للمرة الثانية على التوالي، كما قدم التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد، متمنيا لهم استمرار التوفيق والنجاح، ومؤكدا على أهمية دور مجلس إدارة الغرفة التجارية، وإشرافه على العديد من الملفات الهامة التي تمس قطاع كبير من مواطني بورسعيد.

وأكد على استمرار تقديم الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لمواصلة التطور المنشود في الغرفة التجارية بالمحافظة.

من جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لمحافظ بورسعيد على التهنئة، مثنيا على التعاون المثمر والدعم المستمر من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات والتي جعلت بورسعيد قاطرة التنمية لمصر بأكملها.