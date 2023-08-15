اليوم السابع
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محافظ المنيا يلتقى أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالقطاعات الخدمية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:39 م
محافظ المنيا يلتقى أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالقطاعات الخدمية محافظ المنيا يلتقى أعضاء مجلس النواب
المنيا-حسن عبد الغفار

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ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خلال لقائه النائب أشرف الأحمداوي، والنائبة أميرة الحداد، أعضاء مجلس النواب، طلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 
وأشار المحافظ إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
 
 
محافظ المنيا يلتقي عدداً من أعضاء مجلس النواب (2)
محافظ المنيا يلتقى النائب أشرف الأحمداوى

 


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