محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98,82%

الفيوم رباب الجالي

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023، بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 14089 طالباً وطالبة، حضر منهم 11450 طالباً وطالبة، نجح من بينهم 11315 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وفي الاعدادية المهنية تقدم 14 طالباً وطالبة نجح من بينهم 13 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 92,8%.