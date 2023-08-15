اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:54 م
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:03 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى جانب من جولة محافظ الغربية على مشروعات حياة كريمة
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصرى.
 
وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية، واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.
 
وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى (2)
مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى (3)
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مركز زفتى بالغربية 

مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى (1)
المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

 


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