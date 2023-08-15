محافظ الغربية يبحث خطط تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز المحلة

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بالمحلة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي)، ففي قطاع الصرف الصحي اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ 19 مشروع جاري استكمالهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتراوح نسب تنفيذها 70-95 % بالإضافة إلى 3 مشروعات جديدة توسعات محطات معالجة و 7 محطات رفع جديدة.

وفي قطاع الصحة تمت مناقشة المشروعات والتي يبلغ عددها 54 مشروع جديد وقطاع الإسعاف الذي سيشمل 19 مشروع ، وكذلك تم استعراض مشروعات التضامن الاجتماعي والتي ستشمل 15 مشروع جديد منها 6 مشروعات تطوير ورفع كفاءة و9 مشروعات إنشاء جديد

كما استعراض المحافظ خطة المدارس التي ستشمل 151مدرسة ما بين إنشاء جديد وصيانة ورفع كفاءة وتوسعات، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتي يبلغ عددها 62 مشروع.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي ووضع التصميمات الهندسية واعتمادها من الجهات المختصة

لافتا أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات.

وأشار رحمى إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أية معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات، وأن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.