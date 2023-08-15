اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة بورسعيد تحذر المواطنين من النزول لمياه البحر لارتفاع الأمواج

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:25 م
محافظة بورسعيد تحذر المواطنين من النزول لمياه البحر لارتفاع الأمواج ارتفاع الامواج ببورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت محافظة بورسعيد، المصطافين، اليوم الثلاثاء، من النزول إلى مياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظراً لارتفاع الأمواج. 
 
وأكدت محافظة بورسعيد، أن ذلك التحذير جاء لعدم تعرض المصطافين للمخاطر نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة.
 
وأوضحت المحافظة، أنه جرى رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ الذي يمتد إلى ما يقرب من 6 كيلو متر. 
 
وقالت المحافظة في بيانها "يرجي من  رواد الشاطئ التزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ".

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

شاطئ بورسعيد

ارتفاع الأمواج

الغرق



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تحذر المصطافين: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج لـ 3أمتار

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:00 م

طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع للأمواج ودرجات الحرارة فى المحافظة.. صور

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:58 ص

محافظة بورسعيد تحذر المواطنين من النزول لمياه البحر لارتفاع الأمواج

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:58 م

انتهاء تأثير منخفض الهند الموسمى وتحذيرات من ارتفاع الأمواج لـ 2.5 متر بالإسكندرية.. الشواطئ الغربية ترفع الراية الحمراء والصفراء للشرقية.. 5 شواطئ بالمحافظة تحقق نسبة إشغال 100%.. و"المصايف": 6 شواطئ آمنة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة