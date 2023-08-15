مؤتمر لمرشحي التجديد النصفي لانتخابات "أطباء الشرقية" اليوم

الشرقية - إيمان مهنى

تعقد النقابة الفرعية للاطباء محافظة الشرقية، مؤتمرا للمرشحين التجديد النصفى، لعرض برنامج الانتخابى الخاص بكل مرشح، وتعريف الاعضاء به، ذلك ظهر اليوم الثلاثاء بالمقر العلمى.

وأعلنت القائمة اسماء النهائية للمرشحين التجديد النصفى، بعد فحص الطعون والتنازلات، التى من المقرر اجرءها يوم 13 اكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 8 مرشحين على اربعة مقاعد مناصفة بين فوق وتحت السن.

جاءت الكشوف، باعلن فوز الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بالتزكية.

ويتنافس على مقعدين فوق السن كلا من: نهله الجمال كلية الطب، الدكتور اشرف سليمان مستشفى الاحرار التعليمى، الدكتور محمود محجوب كلية الطب، الدكتورة سارة ابراهيم مديرية الصحة.

ويتنافس على مقعدين تحت السن، كلا من: "مريم عاطف كلية الطب، الدكتور محمد عبد العزيز مديرية الصحة، الدكتورة غادة الشويخ المعامل المركزية، الدكتور وليد الشاذلى مستشفى بلبيس "