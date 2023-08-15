لو مريض سكر.. نصائح لازم تمشي عليها لحياة صحية

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة بشكل كبير، والتي يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، ويعتبر مرض السكر من الأمراض التي يجب أن يتعايش معها المريض ويتبع طرقا صحية للوقاية من مخاطر المرض.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض السكر، وهى:

نصائح لمريض السكر



- ينصح مرضى السكر دائما بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتى لو كانت نصف ساعة في اليوم، ولكن تحت إشراف الطبيب لوصف التمارين المناسبة للحالة وتنسيقها مع تناول الأدوية .

- الخضوع لفحص العين للكشف عن اعتلال شبكية العين بالإضافة لفحص تحليل البول لمرة في السنة أو حسب توصيات الطبيب إذ قد يطلب الخضوع لهذه الفحوص أكثر من مرة.

- قياس مستوى الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، أي تحليل الدهون، مرة في السنة.

- الخضوع لفحص الأسنان كل ستة أشهر.

- العناية الجيدة بالبشرة وبالقدمين ومع حدوث أي تغييرات فيهم يجب زيارة الطبيب فورا.

- الامتناع عن التدخين، فهو من أسوأ العادات التي يتبعها البعض وتؤثر على صحتهم وخصوصا مرضى السكر.

- محاولة السيطرة على مستوى الإجهاد قدر الإمكان والابعاد عن التوتر والضغط النفسى .

- ابتعد عن تناول الأطعمة الدهنية التي تحتوى على زيوت ودهون واستبدالها بالأطعمة الصحية والخضراوات والفواكه.

-تجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والعصائر الطبيعية .