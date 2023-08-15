لون اللثة يخبرك عن صحة الفم والأسنان.. من اللون الوردى إلى الأحمر المزعج

لون لثتك يمكن أن يكشف الكثير عن صحة الفم والصحة العامة، من اللون الوردي الصحي إلى الأحمر المزعج أو حتى الأزرق الخفيف ، فإن ألوان لثتك تحمل أدلة أساسية لا ينبغي التغاضي عنها، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يكشف لون لثتك عن صحة الفم، بحسب موقع هيلث شوت.
لون اللثة يخبرك عن صحة الفم والأسنان.. من اللون الوردى إلى الأحمر المزعجالثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:00 ص
لون اللثة وصحة الفم
كتبت فاطمة خليل
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