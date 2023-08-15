اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية صحة وطب

لون اللثة يخبرك عن صحة الفم والأسنان.. من اللون الوردى إلى الأحمر المزعج

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:00 ص
لون اللثة يخبرك عن صحة الفم والأسنان.. من اللون الوردى إلى الأحمر المزعج لون اللثة وصحة الفم
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  لون لثتك يمكن أن يكشف الكثير عن صحة الفم والصحة العامة، من اللون الوردي الصحي إلى الأحمر المزعج أو حتى الأزرق الخفيف ، فإن ألوان لثتك تحمل أدلة أساسية لا ينبغي التغاضي عنها، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يكشف لون لثتك عن صحة الفم، بحسب موقع هيلث شوت. 

ماذا يكشف لون لثتك عن أسنانك؟

1. اللثة الوردية

اللثة الصحية لها لون وردي مميز ، مما يدل على صحة الفم الجيدة. تشير اللثة الوردية إلى إمداد الدم الكافي والأكسجين المناسب ونقص الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا تنزف اللثة الصلبة والوردية أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط.

2. لثة شاحبة أو بيضاء

قد تكون اللثة الباهتة أو البيضاء مؤشرًا على فقر الدم أو مشاكل صحية أساسية أخرى. فقر الدم هو حالة يفتقر فيها الجسم إلى خلايا الدم الحمراء الكافية ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين. إذا لاحظت شحوبًا مستمرًا في لثتك ، فمن الضروري استشارة طبيب أسنان وأخصائي رعاية صحية لتشخيص السبب وبدء العلاج المناسب.

3. احمرار اللثة أو التهابها

غالبًا ما ترتبط اللثة الحمراء أو المتورمة أو الملتهبة بالتهاب اللثة ، وهي المرحلة المبكرة من أمراض اللثة. نظافة الفم السيئة هي السبب الرئيسي وراء هذه الحالة ، مما يسمح للبكتيريا بالتراكم وتشكيل اللويحات ، مما يؤدي في النهاية إلى الالتهاب. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يتطور التهاب اللثة إلى أمراض دواعم الأسنان الأكثر حدة ، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان. يمكن أن يساعد الحفاظ على روتين نظافة الفم وزيارات الأسنان المنتظمة في الوقاية من التهاب اللثة وعلاجه.

4. لثة حمراء داكنة أو مزرقة

يمكن أن تشير اللثة التي تظهر باللون الأحمر الداكن أو حتى المزرق إلى عدم كفاية الأكسجين أو مشاكل الدورة الدموية. قد يكون هذا اللون مرتبطًا بمشاكل القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي أو غيرها من الحالات الطبية. إذا لاحظت مثل هذا الظل في لثتك ، فمن الضروري التماس العناية الطبية الفورية لتحديد ومعالجة أي مخاوف صحية محتملة.

5. بقع بنية أو سوداء على اللثة

يمكن أن يعزى وجود البقع الداكنة على اللثة إلى الميلانين، وهو صبغة مسؤولة عن تلوين بشرتنا. عادة ما تكون هذه الحالة غير ضارة وشائعة بين الأفراد ذوي البشرة الداكنة. ومع ذلك ، إذا لاحظت أي مخالفات أو تغيرات في مظهر هذه البقع ، فمن المستحسن أن يتم فحصها من قبل طبيب أسنان.
 

لون اللثة

صحة الفم

صحة الاسنان

صحة اللثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة