لقطات مرعبة لحريق وغرق يخت فاخر قبالة سواحل إسبانيا.. فيديو

كتب إيهاب محمد

يُظهر مقطع فيديو مرعب كيفية اجتياح النيران يختًا فاخرًا يبلغ ارتفاعه 88 قدمًا يقال إنه مملوك للاعب بوكر، وتكشف اللقطات التي عرضها موقع "ديلى ميل" البريطانى، احتراق اليخت، المسمى إيرماو، في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة جزيرة فورمينتيرا بإسبانيا قبل غرقه.



اليخت يحترق

شاهد رواد القوارب والمطاعم في مطعم Es Molí de Sal القريب الدخان يتصاعد فوق البحر وأصبحت السفينة التي كانت في يوم من الأيام جميلة، الان تغمرها ألسنة اللهب البرتقالية الزاهية.

نجا جميع الأشخاص على متن اليخت البالغ عددهم 17 شخصًا بأعجوبة بعد أن أنقذتهم قوارب خاصة هرعت لمساعدتهم حيث تحول القارب إلى جحيم عائم، فيما سحب حرس السواحل الإسبان "إيرماو" بعيدًا داخل البحر أثناء محاولتهم إخماد النيران، لكنهم أكدوا أنه اختفى لاحقًا تحت الماء قبالة معلم طبيعي يسمى بونتا دي سا بيدريرا، بينما يظل سبب الحريق مجهولا.

بدوره، نشر خفر السواحل الإسباني مقطع فيديو لليخت المحترق وأصدروا بيانًا قصيرًا قالوا فيه: "حدث حريق بالأمس على متن إيرماو قبالة فورمينتيرا، وأنقذت السفن الخاصة 17 شخصا كانوا على متنها، مركزنا في بالما حاول إنقاذ اليخت لكنه احترق في النهاية".

فى المقابل، احتاج فرد واحد فقط من أفراد الطاقم، الذى عرف بأنه إسباني يبلغ من العمر 39 عامًا، إلى العلاج في المستشفى من حروق طفيفة وفقًا لمنسقي الاستجابة للطوارئ الإقليميين.