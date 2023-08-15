قطار التنمية يستأنف رحلة تطوير مطروح.. إنشاء الطريق الدولى الساحلى ومحور الشهيد مفتاح العشيبى

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محافظة مرسى مطروح ، عددا كبيرا من مشروعات النقل والتى انعكست على جودة الطرق والربط بين قرى ومدن مطروح والمناطق السياحية بها، ومن بينها، تنفيذ محور طريق الشهيد مفتاح العشيبى بمطروح لمسافة 3.2 كيلو متر طريق مزدوج، كمحور مروري جديد ييسر حركة السير وتخفيف التكدس على طريق عجيبة، ويقلل الزمن للوصول إلى داخل المدينة خاصة بموسم الصيف السياحي.



الطريق الدولي الساحلي (إسكندرية - مطروح)

تكلفة المشروع 810 مليون جنيه ، بمساحة طول 38 كم، حيث تم إنشاء مسار بديل للطريق الدولي الساحلي من تقاطعه مع طريق وادى النطرون - العلمين حتى سيدى عبد الرحمن ويتضمن أعمال إنشاء طريق رئيسي اتجاهين كل اتجاه ( 5 ) حارات ويشمل أعمال الجسر الترابي وحواجز خرسانية ولافتات إرشادية وتحذيرية بطول 38 كم.

كما تم توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلي من مدخل الكيلو (21) سيدى كرير وحتى العلمين وإنشاء حارة خدمة على جانبي الطريق لخدمة الكيانات القائمة ورفع كفاءة الطريق ويتضمن أعمال حفر وتأسيس واستخدام الشبك الجيوتكستيل والرحم بالرمال واستخدام طبقة أساس بسمك 60 سم وثلاث طبقات رصف بطول 14 كم اتجاهين بطريق الخدمة.

رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة سيوة كما تم رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة سيوة والتى تشمل اعمال رصف بطول 35 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه، وبلدورات وارصفه بتكلفة نحو 5 مليون جنيه بطول 9 آلاف متر بشوراع مدخل المدينة - ميدان السوق- مجلس المدينة - ابوصحرا - أنور السادات - سمير بلال- الرمل



تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح تم تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح والذي يبلغ طوله 8 كيلو مترات مزدوج



كوبري تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد الإسكندرية - مطروح تم تطوير ورفع كفاءة كوبري تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد إسكندرية مطروح، ويبلغ عرض الكوبري 520 مترا ، و500 متر رميات نزول وطلوع، و30 متر باكية خرسانية.

وتتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرابين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة.