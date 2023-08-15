اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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قتيلان و6 جرحى بانفجار فى حقل نفط بسيبيريا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:02 م
قتيلان و6 جرحى بانفجار فى حقل نفط بسيبيريا انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح نتيجة انفجار في حقل نفط بدائرة خانتي مانسي غرب سيبيريا، حسب السلطات المحلية الروسية.

وحسب موقع روسيا اليوم، ذكرت وزارة الصحة المحلية اليوم الثلاثاء، أن المصابين الذين خلفهم الانفجار الذي تلاه حريق في حقل النفط، تتراوح حالاتهم بين خطيرة وخطيرة للغاية، مضيفة أنهم يتلقون كل المساعدة الطبية اللازمة.

وقالت لجنة التحقيق في دائرة خانتي-مانسي، إن الانفجار وقع بسبب "انتهاك قواعد السلامة أثناء أعمال الترميم والبناء"، مؤكدة وفاة شخص واحد في الموقع ونقل عدد من المصابين إلى المستشفى.


سيبيريا

انفجار

حقل نفط

دائرة خانتي مانسي



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