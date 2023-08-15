فوز طلاب "إعلام القاهرة" بـ 5 جوائز بفعاليات مهرجان أكاديمية الفنون

هنأت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشؤن التعليم والطلاب أبطال العرض المسرحي ( ثلاث مقاعد في القطار الأخير ) من طلاب كلية الاعلام لفوز العرض بخمسة جوائز :

أفضل مؤلف صاعد : مايكل مجدي .

أفضل تصميم استعراضات ودراما حركية : راحيل عماد .

أفضل ممثلة صاعدة : ياسمين أشرف ، سلمي نصر ، و إسراء سامح .

تم ترشيح مايكل مجدي كأفضل مخرج صاعد

وأكدت الكلية أن العرض قد حقق العرض اقبالا جماهيريا واسعا خلال عرضه ضمن فعاليات المهرجان علي مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

وعلى جانب آخر، كانت كلية الإعلام قد حصلت على أعلى تصنيف للدوريات المحلية 7 درجات من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك العام الرابع على التوالي.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى بيان لها أن ذلك يأتى بدعم من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، موجهة الشكر إلى الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والعاملين القائمين عليها.