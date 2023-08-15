فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بوسط المحافظة

كتبت – مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن فروع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها بوسط محافظة الجيزة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك على النحو التالي:

-ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.

-شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.

-شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.

-شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.

-تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.

-شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.

-شارع منشأة البكاري قرية المنشية – منشأة البكاري.

-البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.

-شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.

-شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قنوات التواصل مع الشركة لتلقى شكاوى بشأن انقطاع المياه في بعض الأماكن وطلب سيارات محملة بالمياه في فترات الانقطاع، أو تلقي استفسارات حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الآتي: الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.