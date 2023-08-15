اليوم السابع
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غرق شاب أثناء السباحة في نهر النيل بأبو النمرس

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:16 م
غرق شاب أثناء السباحة في نهر النيل بأبو النمرس غريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض شاب للغرق في نهر النيل بمنطقة أبو النمرس، لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص في نهر النيل بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا تعرض للغرق بالنيل لعدم إجادته السباحة. 
 
حدد رجال المباحث هوية الشاب، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

غرق شاب نهر النيل

ابو النمرس امن الجيزة



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