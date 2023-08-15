غرق شاب أثناء السباحة في نهر النيل بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق في نهر النيل بمنطقة أبو النمرس، لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص في نهر النيل بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا تعرض للغرق بالنيل لعدم إجادته السباحة.

حدد رجال المباحث هوية الشاب، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.