تعقد لجنة تسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غدا الأربعاء، اجتماعها الرابع عشر وذلك لاستكمال التفاوض على ملحق تسهيل التجارة ضمن البرنامج التنفيذى للمنطقة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذى يستمر يومين بندين أساسيين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، الأول متابعة وضع جداول التزامات المنطقة في إطار ملحق تسهيل التجارة للدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية.
ويتناول البند الثاني آليات الدعم الفني المقدم للدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة العالمية بشأن جداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
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