وأضاف الأحمد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الأراضي الفلسطينية - أن انعقاد القمة في هذا التوقيت تحديدا جاء في إطار التباحث والتنسيق المُستمر بين القادة الثلاثة من أجل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام ما توقع عليه مع الجانب الفلسطيني.

وأشار الأحمد إلى أن قرارات القمة الثلاثية، التي عبر عنها البيان الذي صدر، في غاية الأهمية لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم القيادة الفلسطينية في النضال المتواصل من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية ووضع حد للاعتداءات الاسرائيلية سواء ما يتعلق منها بالاستيطان غير الشرعي وضرورة إيقافه على الفور، ووقف اقتحامات المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك .