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عادل عبد الغفار: تطور قطاع العلوم الإنسانية بالجامعات لمواكبة سوق العمل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:26 ص
عادل عبد الغفار: تطور قطاع العلوم الإنسانية بالجامعات لمواكبة سوق العمل الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، إن التخصصات العلمية الجديدة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل أصبحت موجودة الآن فى كافة قطاعات التعليم العالى، ويؤكد ذلك ما شهده قطاع حاسبات ومعلومات بإضافة برامج جديدة وكذلك قطاع الهندسة ونظام التدريس الجديد بلوائح كليات الطب البشرى بما يتوافق مع النظام الذى تأخذ به الجامعات العالمية

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" اليوم السابع"  أن ذلك يسرى أيضا فى قطاع الدراسات الزراعية والبيطرى والصيدلة وغيرها من التخصصات، كما شهد قطاع العلوم الإنسانية تطورا ملحوظا على مستوى استحداث برامج جديدة تلائم التطور المعاصر فى تكنولوجيا الاتصال ومعطيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلى سبيل المثال قطاع الإعلام كأحد هذه القطاعات فبدأت اللوائح الأكاديمية تقدم تخصصات جديدة تلائم التطور الحالي منها الإعلام الرقمى والصحافة التلفزيونية والتسويق الرقمى وغيرها.

وتابع المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، شهدت برامج الاقتصاد والإدارة هي الأخرى تطورا ملحوظا على مستوى تقديم برامج دراسية جديدة هذا بالإضافة إلى برامج دراسية بينية لأول مرة تربط بين فروع العلوم الإنسانية المختلفة منها برنامج إدارة مؤسسات إعلامية الذى يربط بين علمى الإدارة والإعلام ، وبرامج التي فرضتها احتياجات سوق العمل .


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