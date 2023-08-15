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طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع للأمواج ودرجات الحرارة فى المحافظة.. صور

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:58 ص
طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع للأمواج ودرجات الحرارة فى المحافظة.. صور شاطئ بورسعيد اليوم
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، ارتفاعا في درجات الحرارة على شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، ويعتدل الطقس بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. 
 
وسجلت محافظة بورسعيد درجة حرارة 28 في ساعات الصباح، كما بلغت نسبة الرطوبة 79% ، والرياح 14 كيلو مترا في الساعة. 
 
ولاحظ رواد الشاطئ ومؤجري الشماسى، وجود ارتفاع في الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، وكذلك وجود تيارات مائية، مما يدعو للتوخي بالحذر من ممارسة السباحة داخل مياه البحر بمسافات بعيدة عن ساحل الشاطئ. 
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن اليوم ستكون الأجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.
 
إدارة الإنقاذ على الشاطئ
إدارة الإنقاذ على الشاطئ

الأهالي في الشاطئ
الأهالي في الشاطئ

بعض الأطفال في الشاطئ
بعض الأطفال في الشاطئ

جانب من الشاطئ اليوم
جانب من الشاطئ اليوم

 


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