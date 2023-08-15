ضخ 2.3 مليار جنيه لتمويل 121 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم، إنها واحدة من أهم المحافظات في شمال الصعيد والتي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الجهاز يبحث مع المحافظة زيادة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بالمحافظة، ومساعدة المواطنين على استغلال هذه الموارد لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

وأضاف، أن الجهاز يعمل على تطوير آليات تقديم خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التعاون مع عدد أكبر من الجهات الوسيطة وعلى رأسهم البنك الزراعي المصري، لما يتميز به من توزيع جغرافي كثيف وقدرة على الوصول للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وأشاد "رحمي" بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم، لتقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة الصناعية والغذائية والإنتاجية، اضافة لمشروعات الحرف اليدوية والتراثية التي تعد أحد أبرز القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية بالمحافظة.

ولفت، إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة الفيوم إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى يونيو 2023، بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه، مولت حوالي 121 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت تلك المشروعات حوالي 160 ألف فرصة عمل.