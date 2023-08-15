ضبط 650 كجم دقيق بلدى مدعم بمطحن غرب الأقصر وتحرير 16 مخالفة متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بمطحن غلال أهلي بناحية القرنة، وذلك ضمن حملات مكثفة بناء على التوجيهات المشددة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لملاحقة المخالفين للقرارات الوزارية التموينية والمتلاعبين في الدعم التمويني.

وفي هذا الصدد تم توجيه حملة مسائية للمرور على الأسواق والمخازن، للعمل على مراقبة السلع المدعمة من الدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتكونت الحملة من كل من المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمود عبد العال مدير تموين القرنة، حيث تم ضبط طاحون غلال بناحية القرنة لحيازته عدد 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم بوزن 650 ك مخصص للمخابز البلدية لاعادة طحنه وبيعه بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7289 جنح ضد "س ا ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

كما قاد رجال المديرية حملة تموينية قامت بها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت عن تحرير عدد ( 16 ) مخالفة تموينية، شملت في مجال المخابز عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 2 عدم وجود قائمة، وعدد 2 عدم نظافة، وفي مجال الأسواق تم ضبط 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية.